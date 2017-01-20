Сын владельца «Бостона»: изменения в тренерском штабе – это не ко мне

Сын владельца «Бостон Брюинз» и генеральный директор клубапрокомментировал ситуацию с возможным увольнением Клода Жюльена.«Изменения в тренерском штабе – это не ко мне. Это вопрос Кэма Нили и Дона Суини. Если они захотят принять такое решение, это будет их решение. Потому они и являются президентом и генеральным менеджером. Если они примут такое решение, моя работа – поддержать их. Очевидно, что в матче с «Детройтом» наша игра была не слишком хороша, но я не разговаривал с Жюльеном об этом», – сообщил Джейкобс.