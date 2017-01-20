«Авангард» запустил акцию «Займи своё место в плей-офф»

31 января «Авангард» начинает заключительную домашнюю серию в регулярном чемпионате, а 22 февраля стартует плей-офф. «Авангард» предлагает возможность забронировать места на плей-офф на «Арене Омск». Для этого нужно принять участие в акции «Займи своё место в плей-офф».При приобретении абонемента на три последних матча «Авангарда» в регулярном чемпионате со скидкой 20% это же место закрепится за покупателем на игры плей-офф.Продажа абонементов стартует 21 января и будет продолжаться до 28 января. Абонементы можно приобрести только в кассах «Арены Омск».