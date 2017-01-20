Вайсфельд назвал Сведберга сильным вратарём, его проблемы — в области психологии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»прокомментировал игру основного вратаря команды«Что со Сведбергом? В принципе он вратарь высокого уровня. Есть какие-то моменты, которые ему мешают играть. Мне кажется, что он хочет сделать больше, чем может. Он очень переживет за команду и результат. Начинает заниматься не своим делом. А когда игра не идёт, начинаешь нервничать, теряется уверенность. Сведберг сильный вратарь, проблемы в области психологии.Никлас очень хорошо играет в плей-офф. В прошлом году мы это видели. Я не думаю, что какая-то безнадёжная ситуация. Будем надеяться, что он свою игру найдёт и поможет нам», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.