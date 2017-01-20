Фазель: для Астаны провести Матч звёзд не проблема, всё будет на высшем уровне

Президент Международной федерации хоккеявысказался по поводу выбора города — хозяина Недели звёзд хоккея в 2018 году. Заявки на проведение мероприятия подали Астана, Хельсинки, Казань и Владивосток.«В принципе, все города готовы принять такое мероприятие. Я не был только во Владивостоке, потому что это очень далеко. Что касается Астаны, то я был в столице Казахстана несколько раз, в том числе во время открытия новой арены. Там умеют организовывать и проводить пышные мероприятия. Так что для Астаны это вообще не проблема, всё будет на высшем уровне», — цитирует Фазеля пресс-служба клуба.