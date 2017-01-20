Потапов: надеюсь, Умарк впредь будет думать, что говорить о российском хоккее

Нападающий «Торпедо»поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, а также отреагировал на словао российском хоккее.«Думаю, что поскольку вызвали вместо Галузина, то, скорее всего, нужно будет сыграть форварда, заменив его. Хотя теперь для меня почти непринципиально, на какой позиции играть — практики хватает и там и там. Знаю только, что будет четыре команды, по одному от каждого дивизиона. А фамилии тренеров и партнёров, формат соревнования посмотрю уже по дороге. Время для этого будет.Об Уфе уже остались приятные воспоминания после недавнего матча с „Салаватом Юлаевым“ («Торпедо» победило 6:1. — Прим. «Чемпионата»). Мы там тоже «испортили вечеринку» Линусу Умарку с партнёрами. Надеюсь, что впредь он будет думать, прежде чем говорить что-то подобное про российский хоккей (ранее Умарк заявил, что счастлив, что шведские хоккеисты уничтожили праздник российского хоккея на Кубке Первого канала)», — цитирует Потапова «Р-Спорт».