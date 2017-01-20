Губернатор Приморья: Матч звёзд стал бы большим праздником для Владивостока

Губернатор Приморского краяпрокомментировал подачу заявки на проведение Матча звёзд 2018 года во Владивостоке.«Если жюри примет решение провести Матч звёзд во Владивостоке, это будет большой праздник. У нас любят хоккей. Три года назад была создана собственная команда «Адмирал». Каждая игра у нас как праздник. Пока интрига, будет или нет переименована «Фетисов-Арена». Наша арена соответствует запросам. Сейчас там более 6000 мест. Мы поставим четвёртую трибуну вместо сцены и увеличим количество мест», — передаёт слова Миклушевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.