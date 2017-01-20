Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Губернатор Приморья: Матч звёзд стал бы большим праздником для Владивостока

20 января 2017, пятница. 20:48. Хоккей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прокомментировал подачу заявки на проведение Матча звёзд 2018 года во Владивостоке.

«Если жюри примет решение провести Матч звёзд во Владивостоке, это будет большой праздник. У нас любят хоккей. Три года назад была создана собственная команда «Адмирал». Каждая игра у нас как праздник. Пока интрига, будет или нет переименована «Фетисов-Арена». Наша арена соответствует запросам. Сейчас там более 6000 мест. Мы поставим четвёртую трибуну вместо сцены и увеличим количество мест», — передаёт слова Миклушевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
20 января 2017, пятница
21:06 Панарин заставил Данкана Кита спеть песню Розенбаума «Гоп-стоп»
20:58 Мозякин: не хватает такого игрока, как Радулов
20:57 Фазель: ждём от НХЛ ответа в феврале по участию игроков на Олимпиаде-2018
20:49 Фазель и губернатор Приморья обсудили возможность проведения МЧМ во Владивостоке
20:48 «Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба вратаря Копли
20:48 Губернатор Приморья: Матч звёзд стал бы большим праздником для Владивостока
20:34 Мозякин: рекорды рекордами, но «Магнитка» хочет выиграть Кубок Гагарина
20:33 Чернышенко: не исключаю, что состав КХЛ в следующем сезоне изменится
20:29 Мозякин: есть цель сыграть на Олимпиаде, как любой спортсмен, хочу выигрывать
20:28 Потапов: надеюсь, Умарк впредь будет думать, что говорить о российском хоккее
19:49 Капризов: из «Миннесоты» не звонят каждый день, общались только после МЧМ
19:26 Фазель: для Астаны провести Матч звёзд не проблема, всё будет на высшем уровне
19:19 Алтыбармакян, Ковалёв, Цулыгин и Подлубошнов узнали свои команды на Матч звёзд
19:05 Самолёт с некоторыми игроками «Авангарда» из-за непогоды в Уфе сел в Ижевске
18:59 Захаркин: для нас нет принципиальной разницы, с кем играть в плей-офф
18:49 «Салават Юлаев» простится с Кадыровым и окажет поддержку семье арбитра
18:44 Вайсфельд назвал Сведберга сильным вратарём, его проблемы — в области психологии
18:44 Руководство «Нефтехимика» планирует подписать с Андреем Назаровым новый контракт
18:32 Вайсфельд: Воробьёв может уехать в «Филадельфию», он сам решит, что ему делать
18:32 Нападающий минского «Динамо» Матерухин оштрафован
18:20 «Салават Юлаев» был заинтересован в переходе Патрика Закриссона
18:20 Нападающий «Оттавы» Макартур не сыграет в сезоне-2016/17
18:17 Форвард «Салавата» Мертл выбыл из-за сотрясения мозга
18:07 Генменеджер «СЮ» Вайсфельд не боится повторения истории Рубцова с Капризовым
18:04 Захаркин: за сезон «Салават» провалил только две игры, сейчас изменили тактику
17:31 КХЛ дисквалифицировала Александра Свитова на один матч
17:25 Трансляция Матча звёзд КХЛ впервые пройдёт в формате виртуальной реальности
17:00 Защитник «Салавата» Гончаров дисквалифицирован на один матч
16:50 Пепеляев: ХК «Сочи» отступать некуда
16:01 Вайсфельд: рассчитываем, что Мертл сыграет в матче с «Витязем»
15:43 Барабанов: не всё же СКА выигрывать, поражения нужны, они сплачивают команду
15:30 Лепистё заменит Умарка на Матче звёзд КХЛ
15:17 «Динамо» Москва приглашает встретить Татьянин день и День студента на хоккее
14:37 Ленер: если пятилетний ребёнок машет рукой, то я помашу в ответ
14:29 Корнеев: у меня не было Кубка Гагарина, и, конечно, мне хочется его выиграть
14:00 Да Коста: ЦСКА готов к плей-офф, в оставшихся играх мы сыграем на максимуме
13:54 Фёдоров: будем рады, если достойно завершим «регулярку»
13:34 Фёдоров: желаю да Косте хорошо вернуться в игру
13:33 Хичкок: у Аллена что-то вроде психологической блокировки
13:28 Квартальнов: Стефан да Коста выйдет на матч со «Спартаком»
13:25 «Авангард» запустил акцию «Займи своё место в плей-офф»
12:59 Главный арбитр КХЛ: Кадыров был мужественным человеком и до конца боролся
12:58 КХЛ 22 января на Матче звёзд почтит память Рафаэля Кадырова минутой молчания
12:40 А. Зайцев: Кадыров был очень хорошим судьёй, который поднимался снизу
12:16 Плющев: Кадыров был добрым и порядочным человеком, любившим своё дело
Все новости RSS
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+