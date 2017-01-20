Е. Медведев и Канарейкин вылетели из Ижевска в Уфу вместе с игроками «Магнитки»
20 января 2017, пятница. 21:34.
Хоккей
Капитан «Авангарда» Евгений Медведев
и главный тренер команды Фёдор Канарейкин
вылетели из Ижевска в Уфу на самолёте магнитогорского «Металлурга» вместе с игроками «Магнитки». Об этом сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.
Самолёт с Канарейкиным и Медведевым, летевший из Омска в Уфу, не смог приземлиться в столице Башкортостана из-за плохой погоды, и сел в Ижевске.
В Уфе 21-22 января состоится Матч звёзд КХЛ, в котором Медведев и Канарейкин примут участие в составе команды дивизиона Чернышёва.