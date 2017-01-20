Е. Медведев и Канарейкин вылетели из Ижевска в Уфу вместе с игроками «Магнитки»

Капитан «Авангарда»и главный тренер командывылетели из Ижевска в Уфу на самолёте магнитогорского «Металлурга» вместе с игроками «Магнитки». Об этом сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.Самолёт с Канарейкиным и Медведевым, летевший из Омска в Уфу, не смог приземлиться в столице Башкортостана из-за плохой погоды, и сел в Ижевске.В Уфе 21-22 января состоится Матч звёзд КХЛ, в котором Медведев и Канарейкин примут участие в составе команды дивизиона Чернышёва.