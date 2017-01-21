«Баффало» победил «Детройт», дважды уступая в счёте, Марченко набрал 1 очко

«Баффало Сэйбрз» одержал волевую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «КиБэнк-центре» в Баффало и закончилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.По ходу основного времени матча гости дважды выходили вперёд. Но на гол Франса Нильсена (9-я минута) «Сэйбрз» ответили точным броском Сэма Райнхарта (26), а на шайбу Даррена Хельма (54) — голом Райана О`Райлли (56). Победу «Баффало» принёс гол Кайла Окпоссо за 26 секунд до конца овертайма.Российский защитник «Детройта»отметился результативной передачей.