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Францоуз спародировал Гаврилова на конкурсе «Мощная атака — надёжная защита»

21 января 2017, суббота. 15:03. Хоккей
Вратарь «Трактора» и сборной Востока Павел Францоуз на конкурсе «Мощная атака — надёжная защита» спародировал вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, который в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» не заметил, что игра продолжается, и стал пить воду во время атаки на свои ворота.

Тройка команды Запада Ничушкин-Потапов-Телегин также не смогла забросить шайбу, пока голкипер пил воду спиной к нападающим.

Видео эпизода с участием Францоуза можно посмотреть здесь

Видео эпизода с участием Гаврилова тоже можно посмотреть здесь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Трактор Андрей Гаврилов Павел Францоуз Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
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