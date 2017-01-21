Францоуз спародировал Гаврилова на конкурсе «Мощная атака — надёжная защита»

Вратарь «Трактора» и сборной Востока Павел Францоуз на конкурсе «Мощная атака — надёжная защита» спародировал вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, который в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» не заметил, что игра продолжается, и стал пить воду во время атаки на свои ворота.
Тройка команды Запада Ничушкин-Потапов-Телегин также не смогла забросить шайбу, пока голкипер пил воду спиной к нападающим.
Видео эпизода с участием Францоуза можно посмотреть здесь
Видео эпизода с участием Гаврилова тоже можно посмотреть здесь