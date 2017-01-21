В Уфе состоится первая часть Матча звёзд КХЛ — Мастер-шоу. В нашей онлайн-трансляции все результаты конкурсов и подробности с места событий.

Матч звёзд в Уфе. Кто удивит на Мастер-шоу? Как это было

15:00. Мастер-шоу подошло к концу, победители конкурсов получили свои награды. Восток одержал победу со счётом 5:2, теперь за всю историю Матчей звёзд счёт стал 3-2 в пользу хоккеистов Западной конференции. Завтра звёздный уик-энд продолжится непосредственно хоккеем, который пройдёт в формате мини-турнира в формате «три-на-три». Увидимся завтра и следите за хоккеем на «Чемпионате»!

14:50. Илья Ковальчук поделился мнением о Мастер-шоу и креативе от Павла Францоуза.

«Очень хорошая атмосфера. Все знают, что в Уфе любят хоккей. Полный стадион, много детей. Столько насиделся, что сейчас даже станцевать бы не смог, как в прошлом году. Хорошо, что мероприятия проводят не в один день, а в разные. Есть время расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Раньше было в один день, очень много всего. Когда Францоуз пил водичку, пародируя Гаврилова, получилось очень креативно, молодец», — сказал Ковальчук.

14:45. Сборная Востока побеждает в эстафете и одерживает победу в Мастер-шоу со счётом 5:2!

14:40. Последний конкурс Мастер-шоу — эстафета!

14:33. Голкипер Запада Илья Сорокин отразил больше бросков, чем Павел Францоуз и принёс своей команде победу в этом конкурсе. Восток по-прежнему впереди со счётом 4:2.

14:29. Павел Францоуз «исполнил» Андрея Гаврилова, а тройка команды Запада Ничушкин-Потапов-Телегин, также не смогла забросить шайбу, пока голкипер пил воду спиной к нападающим!

14:25. Конкурс №6. По-простому это можно назвать выходы «3 в 0».

14:20. Восток выиграл очередной конкурс, теперь они впереди со счётом 4:1 и наверняка стали досрочными победителями Мастер-шоу. Если, конечно, в последний момент не поменяются правила.

14:12. Западу пора отыгрываться и теперь пятый конкурс — комбинированная эстафета.

14:07. Победителем же конкурса становится Владимир Ткачёв из «Ак Барса», и счёт теперь 3:1 в пользу Востока!

14:05. Павел Дацюк реализовал два буллита из двух, но к этим финтам Павла уже все привыкли, поэтому он никого не удивил. Энвер Лисин же за две свои попытки не смог переиграть Игоря Шестёркина.

14:02. Дмитрий Кагарлицкий и Дэн Секстон показали умение держать шайбу на клюшке, но никого и ничем не удивили. Примерно в таком же ключе исполнили свои буллиты Максим Афиногенов и Никита Филатов

14:00. Джонатан Чичу из «Слована» не смог придумать ничего интересно, а Чед Ро из «Куньлуня» показал умение жонглировать шайбой.

13:58. Мэтт Гилрой из «Спартака» дал взятку в размере 5000 рублей Игорю Бобкова и легко отправил шайбу в ворота, а Владимир Ткачёв показал невероятное владение клюшкой и поразил ворота Игоря Шестёркина.

13:56. А теперь время самого интересного конкурса — эффектный буллит!

13:55. Кирилл Капризов рассказал о том, как помог Востоку одержать победу во втором конкурсе Мастер-шоу. «Было интересно. Кто попадёт в лунки, или как это называется? Плюс показать скорость. На тренировках „Салавата“ такого не делаем. Сложнее всего было попасть в цель. Я смотрю биатлон по телевизору, мне интересно. Раньше часто, сейчас реже. На Шипулина, Чудова смотрел. Губерниев мой фанат и смотрел молодёжный чемпионат мира? Чего вы врёте (смеётся). Он меня, наверное, даже не знает. Я с ним не знаком», — сказал Капризов.

13:52. Запад побеждает в этом конкурсе и теперь они уступают со счётом 1:2, а лучший результат в конкурсе показал Игорь Ожиганов из московского ЦСКА — 154,78 км/ч. В дополнительной попытке Ожиганов смог улучшить свой результат до 159,47 км/ч!

13:51. Евгений Медведев из «Авангарда» не смог превзойти достижение Войнова, его результат — 149,18 км/ч

13:50. Вячеслав Войнов из СКА захватил лидерство в этом конкурсе с результатом — 150,95 км/ч. Уфимец Сами Лепистё не смог превзойти результат Коларжа, всего лишь — 144,21 км/ч

13:46. Первым бросать начал Ян Коларж из хабаровского «Амура» и его лучший результат 148,17 км/ч. Лучший результат Якуба Ержабека из «Витязя» — 147,02 км/ч

13:44. Третий на очереди конкурс на силу броска. Пожалуй, один из самых интересных в каждом Мастер-шоу.

13:40. Восток вновь побеждает! Счёт — 2:0. Кирилл Капризов на последнем участке смог опередить Максима Афиногенова, а кроме того молодой форвард показал лучший результат на «огневом рубеже», поразив две мишени из пяти.

13:36. Энвер Лисин уже рассказал о своём рекордном круге на Матче звёзд КХЛ.

«Надо было настроиться и выложиться. Конечно, знаю все ямки на льду. Мы работаем с заливщиками. Нарезают нам специальные углы. Главное, не упасть. Мы и вчера на тренировке „Салавата“ бегали, так что было преимущество. Вчера все отдыхали, а мы тренировались. Захаркин часто гоняет команду, это необходимо: нагрузки и тренировки. О том, что буду участвовать в конкурсе мне сказали, когда пришёл в раздевалку. Рассказали, кто и в чём принимает участие. Конечно, никто не хотел бить буллит, ты не знаешь, что делать. Усэйн Болт? Он меня восхищает. Это лучший человек в своём виде спорта. Самый быстрый человек на планете», — рассказал Лисин.

13:30. Время второго конкурса и теперь у нас хоккейный биатлон. От Востока участвуют Ли, Кольцов, Арзамасцев, Доус, Капризов, а от Запада — Эллисон, Робинсон, Дженовей, Козун и Афиногенов. Участники должны пройти стойки и бросить по воротам.

13:21. Удивительное дело: все участники конкурса «Круг на скорость» пробежали быстрее, чем за 13 секунд, но победителем стал не Потапов, не Телегин и не Паре, а форвард местного «Салавата Юлаева» Энвер Лисин! 12,450 секунд — это очередной рекорд Матчей звёзд! Восток повёл 1:0. Наша ставка на Энвера, между прочим, сыграла.

13:20. 13,233 секунд — это результат Дена Секстона, что явно недостаточно. А вот Францис Паре поддержал Потапова тоже выбежал из 13 секунд! Запад будто на турбине.

13:18. ВОТ ЭТО ДА! ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД! Алексей Потапов из «Торпедо» первым в истории КХЛ выбежал из 13 минут! Результат нижегородской ракеты — 12,952 секунд. Фантастика!

13:16. А вот и участники конкурса «Круг на скорость». На кого ставите вы? Нам кажется, что хорошие шансы у Энвера Лисина и Ивана Телегина.

13:15. Первый конкурс — «Круг на скорость». От каждой команды — по три человека. Два года назад Войтек Вольски пробежал за 13,178 секунд и установил рекорд Матчей звёзд. Сможет ли кто-то превзойти канадца?

13:10. «Дорогие дамы и господа, я желаю вам успехов и удачи! Спасибо!», — на чистом русском языке, почти без акцента, произнёс Рене Фазель. Президент ИИХФ добрался и до Уфы. Прямо сейчас в столице Башкирии проходит официальная часть открытия Матча звёзд.

13:05. Перед тем, как на лёд «Уфа-Арены» выйдут хоккеисты, на площадку вывалились маскоты клубов КХЛ.

13:00. Всё готово к старту Мастер-шоу! Уже через несколько минут стартует первый конкурс.

12:50. Талисманы на Матчах звёзд — это такие же участники праздника как и хоккеисты. Кто если не они будут веселить болельщиков?

На Матче звёзд болельщики не только из Уфуы но и из других городов, представленных в КХЛ. Даже из Казахстана приехали люди, что посмотреть на больших хоккейных звёзд.

12:40. Кто примет участие в конкурсах? «Авангард» немного приоткрыл завесу тайну. Евгений Медведев постарается побить рекорд Александра Рязанцева.

12:30. На арене в Уфе можно найти массу атрибутики и сувенирной продукции: от шайб до телефонных чехлов.

Вот только не всем болельщикам атрибутика придётся по карману. Так, свитеры команд-участниц Матча звёзд стоят по 7000 рублей.

12:20. 40 минут осталось до начала Мастер-шоу, и 10 до старта телевизионной трансляции. Комментатор Дмитрий Фёдоров интригует.

12:17. Примерно час назад участники Матча звёзд прибыли на арену. Остались последние приготовления. Быть может, прямо сейчас кто-то дошивает свой костюм, в котором он выступит в конкурсе на самый зрелищный буллит.

12:15. Так до запуска болельщиков на трибуны выглядит «Уфа-Арена». Ожидание большого праздника.

А это программки, подготовленные к Матчу звёзд.

12:10. Помните прошлогодний Матч звёзд в Москве, где Линус Умарк удивил всех, пытаясь забить горящей клюшкой? Надеемся, у кого-то из участников уфимского Матча звёзд найдётся достойный ответ шведу. А вот сам Линус, увы, перед своими болельщиками не появится. Его из-за болезни в последний момент замени Энвер Лисин. Безусловно, то потеря. Умарк — настоящий шоумен.

12:00. Здравствуйте! Через час в Уфе начнётся мастер-шоу, которое входит в программу Матча звёзд КХЛ и всей грандиозной Недели хоккея. Напомним, в столице Башкирии уже состоялся Кубок вызова, прошёл Матч звёзд женской лиги, а также выступали следж-хоккеисты.

Вот так выглядит программа Мастер-шоу или SuperSkills, как это принято называть в Северной Америке:

Конкурс 1: Круг на скорость

Конкурс 2: Хоккейный биатлон

Конкурс 3: Сила броска

Конкурс 4: Эффектный буллит

Конкурс 5: BeLikePro

Конкурс 6: Мощная атака – надежная защита

Конкурс 7: Эстафета