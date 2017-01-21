Войнов: ощущается, что на СКА каждый соперник настраивается по-особенному

Защитник СКАпризнался, что питерской команде непросто выступать в регулярном чемпионате КХЛ. Команда лидирует в турнирной таблице, однако недавняя четырёхматчевая серия поражений обострила борьбу за победу в регулярном чемпионате КХЛ.«Я бы не сказал, что нам просто. Ощущается, что на СКА каждый соперник настраивается по-особенному. Взять тот же «Йокерит»: достаточно посмотреть, как они провели последние игры, и как они играли с нами. Каждый выходит против нас с особым настроем, и это для нас и хорошо, и плохо. Мы не смотрим в таблицу, разбираем все команды перед каждым матчем, делим его на каждый период, каждую смену и стараемся во всех этих эпизодах побеждать.С «Йокеритом» не смогли удержать концентрацию до конца матча. Доминировали, но во втором периоде пошло не так. Когда недооценишь какую-то ситуацию, удача поворачивается к тебе спиной и потом тяжело исправлять», — цитирует игрока «Р-Спорт».