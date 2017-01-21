Савицкис: не все в Латвии могут прийти на несколько матчей подряд

Председатель совета рижского «Динамо»порассуждал на тему посещаемости домашних матчей команды. Заполняемость «Арены-Рига» не превышает 50 процентов.«Есть две причины. Первая, простая – зритель хочет побед, у нас такой менталитет. Поэтому сейчас на все игры ходят только настоящие фанаты — 4-4,5 тысячи человек. Им неважно, как играет команда. Наличие таких фанатов – очень важный показатель.Вторая причина – тяжёлая социально-экономическая ситуация в стране. Мы не можем говорить, что всё хорошо. Уехало очень много людей, в том числе рижан. Проседают не только спортивные, но и культурные мероприятия.У нас в стране хоккей – семейное мероприятие. В семье, условно, четыре человека. Билеты стоят не так дорого, но если умножить на четыре, то получается существенная сумма. Далеко не все могут позволить себе прийти на несколько подряд матчей, взяв с собой всю семью. В Латвии люди считают деньги, особенно в последнее время», – цитирует Савицкиса «Р-Спорт».