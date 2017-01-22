А. Медведев: со стороны НХЛ будет глубочайшей ошибкой отказ от Олимпиады

Первый президент КХЛпрокомментировал переговоры по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.«Все проблемы со страховками и чартерами уже полностью решены. Как говорится, «ваша карта бита», ждём ответа. Со стороны НХЛ будет глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на Олимпиаду. Есть подтверждённая статистика, что интерес к хоккею в Канаде и США, включая финал Кубка Стэнли, существенно выше в год Олимпийских игр. Если вы хотите выстрелить себе в ногу, то пожалуйста», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.