Ишматов: Умарк и Сведберг серьёзно сдали в этом сезоне в «Салавате»

Известный специалист Рафаил Ишматов, бывший главный тренер «Салавата Юлаева», порассуждал на тему проблем уфимской команды.
«В Казани прошёл удивительный матч, который можно назвать энхаэловским по накалу и зрелищности. Противостояние «Ак Барса» и «Салавата» всегда было боевым, но такое количество голов явно должно было понравиться болельщикам.
Трудно сказать, что сейчас происходит с Уфой, но её лихорадит. Хорош был Кирилл Капризов, который словно не прерывал своё выступление на молодёжном чемпионате мира, но в силу молодости не он сейчас должен определять игру. Не видно пока стабильных лидерских качеств у легионеров, за которых заплатили хорошие деньги как раз для того, чтобы они решали исход матча в пользу «Салавата». А сейчас ни Линус Умарк в нападении, ни Никлас Сведберг в воротах стабильностью пока не блещут – оба серьёзно сдали по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует специалиста газета «Известия».