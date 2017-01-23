Мюррей: игра Шери меня не удивляет

Голкипер «Питтсбург Пингвинз»высказался об игре форварда Конора Шери после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:1).«В своё время нас двоих в один день подняли в основу, на выездах он по-прежнему мой сосед по комнате. Мы с ним хорошие друзья. Получается, что мы вроде как выросли вместе. Очень интересно следить за тем, как у него получается. Меня это не удивляет, так как я знал, на что он способен», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.