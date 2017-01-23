Ткачёв: такой формат Матча звёзд кажется мне более интересным

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ.«От Матча звёзд у меня остались только положительные эмоции. Здорово, что увиделись с ребятами, с которыми во время сезона редко общаемся. Атмосфера была потрясающая, всем спасибо. Конечно, обидно, что проиграли в полуфинале. Наверное, это из-за того, что вышли в золотых майках на лёд. Раньше времени стали чемпионами.Такой формат Матча звёзд в целом кажется мне более интересным. Но считаю, что надо играть чуть дольше. Например, сегодня – до того момента, когда дивизион Харламова забил бы больше соперника. Тренеры давали нам установку правильно меняться. Пришёл – сел в конец лавочки и дальше ждёшь своей очереди. А с переключением на регулярный чемпионат, который продолжится уже в понедельник, проблем ни у кого, думаю, не будет. Все ребята профессионалы», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.