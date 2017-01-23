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Торторелла: когда «Коламбус» вымучил 1 очко в основное время, я был в шоке

23 января 2017, понедельник. 15:24. Хоккей
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Оттавой Сенаторз» (7:6 ОТ).

«Подобных матчей в этом году в НХЛ было много. Тренер в такие моменты вынужден за улыбкой скрывать свои переживания. Может, Ги Буше думает иначе – они были впереди на несколько шайб.

Когда мы вымучили одно очко по итогам основного времени, я был в шоке – набрать очко с такой игрой в обороне», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Джон Торторелла
Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
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