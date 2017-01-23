Торторелла: когда «Коламбус» вымучил 1 очко в основное время, я был в шоке

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Оттавой Сенаторз» (7:6 ОТ).«Подобных матчей в этом году в НХЛ было много. Тренер в такие моменты вынужден за улыбкой скрывать свои переживания. Может, Ги Буше думает иначе – они были впереди на несколько шайб.Когда мы вымучили одно очко по итогам основного времени, я был в шоке – набрать очко с такой игрой в обороне», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.