«Витязь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч в Подольске. Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Витязь»:
Сапрыкин (Тодыков);
Макеев – Никулин – Афиногенов, Головков – Семёнов;
Копейкин – Аалтонен – Кемпе, Катичев – Ержабек;
Выглазов – Хорак – Панков, С.Романов – Лукин;
Яценко – Швец-Роговой – Степанов, Джиошвили, Воронков.
«Салават Юлаев»:
Сведберг (Гаврилов);
Лисин — Е. Бодров — Майоров, Д. Бодров — Арзамасцев;
Умарк — Григоренко — Капризов, Логинов — Лепистё;
Нестеров — Коротков — Лазарев, Корнеев — Д. Воробьёв;
Хрипунов — Д. Макаров — Паршин, Котляровский, Куляш.