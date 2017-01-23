Бердников: это был день вратарей, и Поъяпольский, и Ежов сыграли здорово

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 2:1 Б и отметил игру хорошую вратарей«Хороший, боевой матч. Сегодня был день вратарей, которые сыграли здорово. Очень рад, что ребята выполнили установку до конца и одержали долгожданную победу, добыли два очка.Как настраивал команду на игру после 12 поражений подряд? Новая игра — это новый лист. Настраивали ребят, что вся игра будет идти возле ворот. Удалось достучаться. Хорошая была самоотдача. С обеих сторон была хорошая игра. У нас здорово сыграл вратарь и не пропустили в меньшинстве», — цитирует Бердникова пресс-служба клуба.