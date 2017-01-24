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Результаты игрового дня МХЛ

24 января 2017, вторник. 00:29. Хоккей
23 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно 12 матчей.

«Кузнецкие Медведи» в Новокузнецке одержали победу над «Стальными Лисами» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 13:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
4 : 2 0:2, 2:0, 2:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
0:1 – Меньщиков (Игошев, Дубин) – 07:15 (5x5), 0:2 – Дубин (Меньщиков) – 16:08 (5x5), 1:2 – Язьков (Лудцев) – 20:13 (5x4), 2:2 – Язьков (Лудцев, Шевченко) – 31:39 (5x5), 3:2 – Зиновьев (Жданов) – 54:43 (5x5), 4:2 – Язьков (Шевченко, Лудцев) – 59:27 (en)


«Ирбис» на домашней площадке выиграл у «Алтая» со счётом 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
5 : 1 3:0, 2:0, 0:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Расулов (Шабанов, Самсонов) – 10:36 (5x4), 2:0 – Валеев (Насыбуллин) – 13:41 (5x5), 3:0 – Кевлин (Мужиков) – 18:34 (5x5), 4:0 – Сошнин (Баин, Редков) – 22:13 (5x5), 5:0 – Ахметгалиев (Редков, Журавлёв) – 25:13 (5x5), 5:1 – Кокшаров – 52:42 (5x5)


«Сарматы» в гостях проиграли «Сибирским Снайперам» — 0:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Локтев (Владимиров) – 16:59 (5x5), 2:0 – Гриценко (Локтев, Владимиров) – 25:45 (5x5), 3:0 – Коротков (Богуш, Челбаев) – 43:16 (5x4)


«Русские Витязи» на домашней площадке не справились с «Амурскими Тиграми» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 15:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
2 : 4 0:2, 1:1, 1:1
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 – Гиздатуллин (Шабуров) – 03:57 (5x4), 0:2 – Михасёнок (Подзиньш) – 07:05 (5x5), 1:2 – Чуйков (Варламов, Верба) – 32:31 (5x4), 1:3 – Гиздатуллин – 33:33 (5x5), 2:3 – Леонов (Епишин, Скуматов) – 46:38 (5x4), 2:4 – Шабуров (Крутий) – 55:07 (5x5)


«Мамонты Югры» в гостях разгромили «Толпар» со счётом 9:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
2 : 9 0:2, 1:5, 1:2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Шэн (Гапонов) – 14:21 (5x5), 0:2 – Кафеев (Руденко, Дроздецких) – 19:21 (5x5), 0:3 – Руденко (Попов) – 23:16 (5x4), 0:4 – Латышевич – 24:21 (5x5), 0:5 – Кожевников (Уфимцев, Беляев) – 27:19 (5x5), 0:6 – Попов (Дроздецких, Кафеев) – 34:31 (5x5), 0:7 – Ислямов (Еркин) – 38:41 (5x4), 1:7 – Кузьмин (Цулыгин, Миргалиев) – 39:19 (5x4), 1:8 – Латышевич (Шэн) – 42:34 (5x5), 1:9 – Дроздецких (Попов) – 45:46 (5x5), 2:9 – Цулыгин (Мальцев, Янчук) – 52:01 (5x5)


«Спутник» на домашней арене проиграл «Омским Ястребам» со счётом 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
1 : 4 0:1, 0:2, 1:1
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Минеев (Мельников, Рожковский) – 19:48 (5x4), 0:2 – Блинов (Манукян, Минеев) – 23:37 (5x5), 0:3 – Рожковский (Образцов, Самохвалов) – 24:12 (5x5), 1:3 – Динмухаметов (Козин) – 56:23 (5x5), 1:4 – Завгородний (Мельников, Шутов) – 57:52 (5x5)


«Локо» одержал гостевую победу над «Красной Армией» — 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
0 : 2 0:0, 0:2, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Слепец – 25:27 (5x5), 0:2 – Денисенко (Жуков) – 28:11 (5x5)


МХК «Спартак» в Москве взял верх над «Тайфуном» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Тайфун
Приморский край
1:0 – Клепко (Ревацкий, Круженков) – 11:29 (5x5), 2:0 – Розанов (Первов, Морозов) – 29:19 (5x4), 2:1 – Прус (Островский, Кочкарёв) – 45:42 (5x5), 3:1 – Круженков (Клепко, Чибиряев) – 58:32 (5x5)


МХК «Динамо» СПб на домашней площадке победило ХК МВД со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 2 2:1, 1:0, 1:1
ХК МВД
Балашиха
1:0 – Назаревич (Зеленков, Куракин) – 03:03 (5x5), 2:0 – Васильев (Ротенберг) – 03:46 (5x5), 2:1 – Торопченко (Муранов, Александров) – 15:49 (5x4), 3:1 – Зеленков (Назаревич, Чернюк) – 24:15 (5x4), 3:2 – Торопченко (Гусынин) – 52:59 (5x5), 4:2 – Куракин (Назаревич, Зеленков) – 55:26 (5x5)


«Алмаз» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 8:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
3 : 8 1:1, 2:2, 0:5
Алмаз
Череповец
1:0 – Афанасов (Полуэктов, Дмитричев) – 02:11 (5x4), 1:1 – Гераськин (Калугин) – 14:13 (5x4), 1:2 – Скобелев (Зарубин, Грачёв) – 20:53 (5x4), 1:3 – Данилов (Зарубин, Лощенко) – 29:34 (5x5), 2:3 – Афанасов (Левый, Полуэктов) – 37:22 (5x4), 3:3 – Левый (Дмитричев) – 39:44 (5x4), 3:4 – Шляхтов (Марков, Лощенко) – 44:26 (5x5), 3:5 – Зарубин (Лощенко, Данилов) – 45:35 (5x4), 3:6 – Данилов (Лощенко, Калугин) – 49:51 (5x4), 3:7 – Грачёв (Калугин, Гераськин) – 54:34 (5x4), 3:8 – Шляхтов (Морулёв) – 56:26 (5x4)


СКА-1946 в гостях обыграл ХК «Рига» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 3 1:1, 0:0, 0:2
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Шепитько (Петьков, Ожгихин) – 00:50 (5x5), 1:1 – Барановскис (Висоцкис, Смирнов) – 17:33 (5x5), 1:2 – Петьков (Ожгихин, Шепитько) – 56:58 (5x5), 1:3 – Овечкин (Милёхин) – 58:18 (5x5)


«Атланты» не спаслись от поражения в домашнем матче с «Чайкой» — 6:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Атланты
Московская область
6 : 7 1:3, 1:2, 4:2
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Зубов – 05:00 (5x5), 1:1 – Миллер (Щербаков, Шинкаренко) – 12:55 (5x4), 1:2 – Жилов (Потапов) – 13:41 (5x5), 1:3 – Кондрашин (Халемин) – 19:44 (5x5), 1:4 – Меляков (Коломаров, Есаян) – 21:56 (5x5), 1:5 – Жилов (Шепелев) – 22:55 (5x5), 2:5 – Воробьёв (Талалуев, Соколов) – 34:47 (5x4), 2:6 – Серанов (Рунов, Кондрашин) – 44:03 (5x5), 2:7 – Мирясов (Рунов) – 50:54 (5x5), 3:7 – Шинкаренко (Царёв, Щербаков) – 54:01 (5x5), 4:7 – Талалуев (Сотский, Правило) – 56:17 (5x5), 5:7 – Шинкаренко (Миллер, Щербаков) – 57:53 (5x5), 6:7 – Шинкаренко (Ермаков, Соколов) – 59:31 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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