Столяров: каждый следующий гол «Сибири» морально прибивал «Нефтехимик»

Капитан «Нефтехимика»поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (0:3).«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы так слабо играем в последнее время.Сегодня был очень серьёзный настрой. По движению вроде бы мы неплохо выглядели. Все старались, играли с самоотдачей. Но сегодня, я думаю, не получилось вовремя забить голы, у соперника в эти моменты неплохо сыграл вратарь, а мы их, к сожалению, упустили, и потом уже было тяжело отыгрываться. «Сибирь» – грамотная команда, которая умеет играть по счёту.Мы, безусловно, хотели забить, но каждый следующий гол нас немного морально прибивал. Старались переломить ситуацию и, считаю, создали несколько неплохих моментов, но не получилось вовремя забить. Что ж, будем бороться до конца. У нас ещё семь игр, сделаем максимум, чтобы попробовать зацепиться за восьмёрку», — цитирует Столярова пресс-служба клуба.