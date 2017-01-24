Серсен: «Слован» будет бороться за плей-офф до последнего тура

Капитан «Слована» Михал Серсен поделился ожиданиями от выездной серии, в рамках которой команда сыграет с «Амуром», «Куньлунем» и «Адмиралом».
«Нас ожидает сложный выезд, три матча, длительные перелёты и смена часовых поясов. Последние игры показали, что мы в хорошей форме, и мы хотим подтвердить это в предстоящем поединке. Каждый матч для нас сейчас — как игра плей-офф.
Пока не находимся на месте, гарантирующем выход в плей-офф. Необходимо сначала попасть в восьмёрку, и тогда мы сможем на что-то рассчитывать. Так что мы должны идти от матча к матчу и попытаться взять как можно больше очков. Я думаю, что мы будем бороться до последнего тура», — цитирует игрока Cas.sk