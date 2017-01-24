Дэйв Кинг: Радулов был самым полезным игроком в КХЛ

Тренер сборной Канады на Кубке Шпенглера — 2016известный в России по работе с магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом», прокомментировал свои впечатления от игры нападающего Александра Радулова, выступающего в этом сезоне за «Монреаль Канадиенс».«Когда я работал в России, многие восхищались игрой Ковальчука, Панарина, Мозякина, но объём их работы не был максимальным. Радулов был лучше, чем они. Я был очень впечатлён его работоспособностью. Когда он получал шайбу, то на высокой скорости организовывал опасную атаку. При спокойном катании он постоянно менял траекторию движения, легко обыгрывал один в один. Он был самым полезным хоккеистом в КХЛ», — приводит слова Кинга Sportsnet.