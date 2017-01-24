Дерлюк: игра «Торпедо» была далека от идеала, мягко говоря

Защитник «Торпедо»прокомментировал поражение от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«По большому счёту, у нас не получалось ничего. Мы не смогли выполнить игровое задание. Сейчас тяжело выделить какой-то один момент. Наша игра была, мягко говоря, далека от идеала. С самого начала матч складывался не в нашу пользу, и исправить ситуацию мы так и не смогли.Я не думаю, что у нас накопилась усталость. У ребят было достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Тем более перед матчем с «Северсталью», когда была пауза, связанная со Звёздным уик-эндом. Будем разбираться в причинах нашей неудачной игры и постараемся исправить ошибки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.