Палушай: минское «Динамо здорово поработало в последние несколько дней

Нападающий минского «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Автомобилистом».«Перед матчем с «Автомобилистом» у нас было несколько дней, свободных от игр. За это время мы провели несколько усердных тренировок, а вечерами я много гулял по Минску и открыл для себя ещё несколько неплохих кафе. Конечно, отдых был нам просто необходим.Всегда здорово играть против своей бывшей команды, это даёт дополнительный приток сил. Как я уже говорил, мы здорово поработали в последние несколько дней, поэтому вечером у нас всё должно получиться. Сколько человек знаю из «Автомобилиста»? Около пяти ребят, которые выступали в Екатеринбурге в одно время со мной. Перед игрой мы с ними не общались, поэтому провести им экскурсию по Минску не получилось.Что станет ключевым моментом в матче? Я думаю, что нам необходимо следовать игровому плану и играть строго по нашей структуре. Если мы сможем в точности выполнить план на игру, то у нас всё будет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт клуба.