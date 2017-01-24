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Палушай: минское «Динамо здорово поработало в последние несколько дней

24 января 2017, вторник. 14:55. Хоккей
Нападающий минского «Динамо» Аарон Палушай поделился ожиданиями от матча с «Автомобилистом».

«Перед матчем с «Автомобилистом» у нас было несколько дней, свободных от игр. За это время мы провели несколько усердных тренировок, а вечерами я много гулял по Минску и открыл для себя ещё несколько неплохих кафе. Конечно, отдых был нам просто необходим.

Всегда здорово играть против своей бывшей команды, это даёт дополнительный приток сил. Как я уже говорил, мы здорово поработали в последние несколько дней, поэтому вечером у нас всё должно получиться. Сколько человек знаю из «Автомобилиста»? Около пяти ребят, которые выступали в Екатеринбурге в одно время со мной. Перед игрой мы с ними не общались, поэтому провести им экскурсию по Минску не получилось.

Что станет ключевым моментом в матче? Я думаю, что нам необходимо следовать игровому плану и играть строго по нашей структуре. Если мы сможем в точности выполнить план на игру, то у нас всё будет хорошо», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
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