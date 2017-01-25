КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига оштрафовала московский «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА (1:6), сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.«Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении. Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения. В связи с этим на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.