Беляев: Разин дал понять, что будет требовать независимо от возраста и статуса

Нападающий «Югры»поделился мнением о своём выступлении в нынешнем сезоне.«Как оцениваю сезон для команды и для себя лично? Мы сейчас боремся за попадание в плей-офф, сезон ещё не закончен. Не могу его как-то оценить. Также не очень люблю заниматься самооценкой, но хотелось бы больше забивать и набирать очков. Это бы сильно помогло команде.Работаю с Андреем Разиным впервые. С первых минут общения дал понять, что требовать будет по-взрослому, причём со всех – независимо от возраста, статуса. Он жёсткий, требовательный, нацеленный на результат. Приятно, что доверяет молодым наравне со взрослыми игроками», — цитирует Беляева официальный сайт КХЛ.