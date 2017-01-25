Московское «Динамо» и «Салават Юлаев» назвали составы на очную встречу

Стали известны составы московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Никулин – Миронов; Карсумс – Терещенко – Кашпар;
Вишневский – Хиетанен, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Соловьёв – Рылов; Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Дугин – Карпов, Чебыкин.
«Салават Юлаев»:
Сведберг (Гаврилов);
Бодров – Арзамасцев, Лисин – Макаров – Майоров;
Логинов – Лепистё, Умарк – Григоренко – Капризов;
Куляш; Хрипунов – Черных – Паршин, Котляревский;
Корнеев – Гончаров; Нестеров – Коротков – Лазарев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев».