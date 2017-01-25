Квартальнов: понравилась линия судейства, судьи не искали удаления

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после матча с «Торпедо», в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:1.«Хорошая игра. Боевая игра. Сегодня судьи давали играть. Игра была на грани. Была хорошая линия судейства, она мне понравилась. Судьи не искали, не высасывали удаления. Судья даёт играть, игра идёт динамично и не ломается удалениями. Просмотр после гола Шуленина был обусловлен помехой. Сегодня мы победили, игры была сильная и хорошая. Звено Скотт – Муршак — Плэтт? Не факт, что и дальше их буду использовать тройку в таком составе", — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.