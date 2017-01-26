«Ак Барс» поздравил с 70-летним юбилеем своего легендарного форварда Елистратова

Казанский «Ак Барс» поздравил с 70-летним юбилеем Вениамина Андреевича Елистратова, являющегося одним из лучших бомбардиров клуба.Вениамин Елистратов выступал за казанский СК им. Урицкого 12 сезонов (1965-1977 гг.), сыграв за команду в чемпионатах страны 551 матч и забросив 269 шайб. В сезонах 1971-1972 и 1972-1973 гг. он становился лучшим бомбардиром клуба.«Мы рады поздравить Вениамина Андреевича с юбилеем, благодарим за неоценимый вклад в историю казанского хоккея, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и множества счастливых событий на жизненном пути!» — указано на официальном сайте клуба.