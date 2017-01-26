Виктор Тихонов выбыл до начала марта и другие изменения в составах команд

На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 26 января.«Ак Барс»:— переведён из списка травмированных защитник Абросимов Роман.«Динамо» Р:— переведён в список травмированных защитник Редлихс Кришьянис (по 15.02.2017).«Йокерит»:— переведён из фарм-клуба защитник Раутанен Юхо.«Лада»:— переведён из ВХЛ вратарь Семёнов Алексей;— возвращён в ВХЛ нападающий Мокшанцев Александр.«Металлург» Мг:— переведён из ВХЛ нападающий Берестенников Илья.«Северсталь»:— переведён из списка травмированных нападающий Монс Евгений.СКА:— переведён в список травмированных нападающий Тихонов Виктор (по 06.03.2017);— переведён из ВХЛ нападающий Неколенко Архип.«Спартак»:— продлено нахождение в списке травмированных Калинина Дмитрия (по 02.02.2017).«Торпедо»:— переведён в список травмированных нападающий Батлер Бобби (по 15.02.2017).