Главный тренер «Коламбуса» Торторелла пропустит Матч звёзд

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:4) по семейным обстоятельствам, из-за которых он также пропустит Матч звёзд НХЛ. Торторелла должен был возглавлять команду дивизиона Метрополитан. Ожидается, что специалист присоединится к команде на следующей неделе.«Это решение не далось мне легко, потому что представлять «Коламбус» на таком мероприятии – это большая честь. Но такое решение будет самым лучшим для меня и моей семьи. Я ценю знаки внимания от всех, кто протянул мне руку. С моей семьей все в порядке. Просто мы имеем дело с ситуацией, которая является очень личной и важной для нас. Я ожидаю, что скоро вернусь к команде», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.