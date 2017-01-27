Давыдов: не важно, на кого «Динамо» попадёт в плей-офф, нас все боятся

Вице-президент «Динамо» Москва Виталий Давыдов оценил текущее выступление команды в сезоне. Бело-голубые борются за третье место в Западной конференции.
«В московском «Динамо» есть много молодых хоккеистов. Они крепнут и прогрессируют от матча к матчу. Каждая игра доставляет удовольствие. Это, конечно, радует. Хочется, чтобы ребята продолжали в том же духе, набирали нужные обороты. И в дальнейшем вырастали в отличных мастеров, которые будут делать результат.
Тренерский штаб правильно расставляет хоккеистов, плюс чуткое руководство генерального директора московского «Динамо» Андрея Николаевича Сафронова над большой динамовской семьёй сильно влияет на положительный результат. Всё в целом.
Нас все боятся. И думаю, не имеет значения, на кого мы попадём в плей-офф. Сейчас самое главное — стабилизировать эту самую игру. Чтобы не было так — один матч провели хорошо, а второй плохо. Примечательно ещё, что вне зависимости от того, как прошёл поединок, наши ребята всегда настроены только на победу и действуют с полной самоотдачей», — цитирует функционера официальный сайт клуба.