Давыдов: не важно, на кого «Динамо» попадёт в плей-офф, нас все боятся

Вице-президент «Динамо» Москваоценил текущее выступление команды в сезоне. Бело-голубые борются за третье место в Западной конференции.«В московском «Динамо» есть много молодых хоккеистов. Они крепнут и прогрессируют от матча к матчу. Каждая игра доставляет удовольствие. Это, конечно, радует. Хочется, чтобы ребята продолжали в том же духе, набирали нужные обороты. И в дальнейшем вырастали в отличных мастеров, которые будут делать результат.Тренерский штаб правильно расставляет хоккеистов, плюс чуткое руководство генерального директора московского «Динамо» Андрея Николаевича Сафронова над большой динамовской семьёй сильно влияет на положительный результат. Всё в целом.Нас все боятся. И думаю, не имеет значения, на кого мы попадём в плей-офф. Сейчас самое главное — стабилизировать эту самую игру. Чтобы не было так — один матч провели хорошо, а второй плохо. Примечательно ещё, что вне зависимости от того, как прошёл поединок, наши ребята всегда настроены только на победу и действуют с полной самоотдачей», — цитирует функционера официальный сайт клуба.