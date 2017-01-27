Шалунов: легче вылезти из ямы, когда чувствуешь поддержку болельщиков «Сибири»

Нападающий «Сибири»рассказал о настрое команды на решающие матчи регулярного чемпионата КХЛ. Команда Андрея Скабелки отстаёт от зоны плей-офф на пять очков после 53 матчей.«Сейчас будут семь матчей — они практически все стыковые, с нашими прямыми конкурентами. Надо просто выходить и выигрывать, тогда мы будем в плей-офф. В принципе нам это по силам.Сильно ли сказалась травма Салака на игре «Сибири»? Саша, Саша… Как говорится, вратарь — это половина команды. А у нас Салак — практически вся команда. Такая личность, как в раздевалке, так и на льду. Он спокойно бы стал капитаном, если бы не был вратарём ().Скабелка сейчас требует выходить на каждую игру, как на последнюю, потому что для нас плей-офф начался давно. Нет права на ошибку. Все в работе.Новосибирск всегда живёт хоккеем. Чем славятся болельщики «Сибири» – они и в горе, и в радости разделяют с нами эту ношу. На самом деле это очень приятно. Когда есть поддержка, из ямы вылезти намного легче, потому что ты чувствуешь, что в команду верят», — цитирует Шалунова пресс-служба КХЛ.