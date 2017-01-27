Кокарев: давайте доживём до плей-офф, «Динамо» ещё нужно туда попасть

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2).«Конечно, мы хотели меньше удаляться. Знали, что большинство – сильная сторона «Магнитки». Тем не менее было много удалений. Будем над этим работать. Важно ли удержаться на третьем месте в конференции? Мы стараемся выиграть каждый матч. Думаю, дальше всё будет хорошо, команда на ходу. Готовимся к выезду. Только кажется, что хорошо бы прямо сейчас начать плей-офф. Там будет совсем другая игра. Давайте доживём, будет видно. Туда ещё надо попасть. Для нас каждая игра — как последняя.Расстроены поражением от «Магнитки». Повторюсь, было много моментов. Получилась динамичная и хорошая игра. Но при такой поддержке болельщиков, увы, уступили. В частности, я должен был забивать. В хоккее можно хоть 20 моментов создать, но если не реализовал, то претензии только к себе», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.