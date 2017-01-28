Луонго: расписание у «Флориды» крайне напряжённое, эту проблему надо решать

Голкипер «Флориды Пантерз»поделился мнением о недостаточном количестве времени для тренировок во время регулярного чемпионата НХЛ.«Думаю, что я сейчас могу проводить нормальную тренировку только один раз за две-три недели. Сезон получился странным. Расписание очень напряжённое. Мы играем по три-четыре матча за неделю. А ещё перелёты. Так что график очень плотный. Заметно, что наступает усталость. Это касается как отдельных команд, так и конкретных игроков. Эту проблему надо решать», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.