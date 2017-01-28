Нильссон: главная задача вратаря НХЛ — найти время для полноценной тренировки

Вратарь «Баффало Сэйбрз»поделился мнением о нагрузках, которые ложатся на голкиперов НХЛ.«Главная задача для любого вратаря в НХЛ — найти время для полноценной тренировки. Вратарь должен отдыхать физически и психологически. Нужно поберечь себя для игры. Поэтому нельзя перегружать себя на тренировках. Так у тебя не останется сил на саму игру. Этому надо учиться», — приводит слова Нильссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.