Занковец: «Динамо» лучше «Барыса» воспользовалось своими моментами

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги матча с минским «Динамо», который завершился со счётом 1:2.«Мои поздравления минскому «Динамо» с победой! Думаю, сегодня был хороший матч. Мы играли, с моей точки зрения, хорошо. Было и движение, и нацеленность на результат. К сожалению, мы забили на один гол меньше, чем соперник. «Динамо» воспользовалось своими моментами, а мы немного меньше ими воспользовались. Матч был действительно хорошим, думаю, зрителям, в первую очередь тем, кто пришёл на арену, эта игра понравилась. Перед ответным матчем у нас ещё две встречи. Мы предпочитаем концентрироваться только на следующем матче», — цитирует Занковца пресс-служба «Динамо».