Мицкевич: минское «Динамо» допустило немало ошибок, но смогло вытащить матч

Защитник минского «Динамо»поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (2:1), в котором он забросил свою первую шайбу в КХЛ.«Хорошо, что победили. Мы допустили сегодня немало ошибок, но смогли всё же вытащить матч. Надо улучшить нашу игру в обороне, и всё будет хорошо.Перед тем как забросить шайбу, я сначала допустил ошибку, Бен выручил, и мы побежали в атаку. И нам удалось забить. Как говорится, что ни делается, всё к лучшему. Свои первые шайбы никогда не забирал. Вот эту возьму — КХЛ всё-таки», — цитирует Мицкевича пресс-служба клуба.