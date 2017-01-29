Тарасенко не успел поучаствовать в «эстафете мастерства» из-за промахов Сутера

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не успел принять участие в первом из конкурсов Мастер-шоу в рамках Матча звёзд НХЛ — «эстафете мастерства». Владимир должен был выступить на третьем этапе эстафеты, которая заключается в бросках по воротам с ходу с разных позиций, но его предшественник — защитник «Миннесота Уайлд» Райан Сутер — никак не мог забить, и судья принял решение сразу перейти к следующему конкурсу.
При этом Тарасенко не был заявлен на другие конкурсы, а его команда — Центрального дивизиона — в итоге заняла последнее место.