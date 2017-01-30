Столичный дивизион победил Тихоокеанский в финале Матча звёзд НХЛ

Команда Столичного дивизиона обыграла Тихоокеанский дивизион в финале Матча звёзд НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
За Столичный дивизион отличились Сет Джонс (2-я минута), Джастин Фолк (5), Кэм Аткинсон (15) и Уэйн Симмондс (16). За Тихоокеанский дивизион голы забили Джо Павелски (1), Коннор Макдэвид (5) и Бо Хорват (8).
Российский голкипер Сергей Бобровский отыграл за победителей 10 минут и отразил 9 бросков по своим воротам из 12. Нападающий Александр Овечкин результативными действиями не отметился.