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Макдэвид рассказал о проблемах при игре в большинстве в матчах финала Кубка Стэнли

Макдэвид рассказал о проблемах при игре в большинстве в матчах финала Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, что игроки «Флориды» хорошо играют в меньшинстве и объяснил, как «Ойлерз» будут с этим справляться. За два первых матча финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» ни разу не реализовал большинство из семи попыток.

«Соперник отлично борется за шайбу при игре в меньшинстве. Они бросаются туда, куда пойдёт ваша следующая передача. Куда бы ни пошла шайба, они готовы немедленно прыгнуть туда.

Как с этим бороться? Я думаю, что это должно быть немного больше похоже на игру «5 на 5» с точки зрения того, что большинство не будет таким структурированным, а больше основано на использовании инстинктов. Мы называем это игрой в хоккей на выезде. Я думаю, что мы должны быть в этом на элитном уровне. Они делают отличную работу, чтобы усложнить нам задачу. Мы уже долгое время отлично справляемся с игрой в большинстве, и я ожидаю, что мы разберёмся и в этот раз», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится в ночь на 14 июня в Эдмонтоне.

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