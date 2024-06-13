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Дементьев рассказал, как игрокам и тренерам относиться к комментариям под их словами

Дементьев рассказал, как игрокам и тренерам относиться к комментариям под их словами
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, как игрокам, тренерам, специалистам относиться к комментариям под их высказываниями.

«Становясь значимым и публичным, нужно быть готовым к тому, что оценка твоих действий и слов в современном информационном пространстве доступна и возможна любым болельщиком. У каждого есть своё личное мнение по любому вопросу, конечно, всем очень приятно читать добрые и объективные оценки, те, которые поддерживают оратора. Но субъективные и непрофессиональные оценки очень часты, порой некоторые комментарии вообще звучат провокационно и оскорбительно.

Но самое важное научиться никак не реагировать на негативные высказывания. К сожалению, есть примеры, когда первоисточники информации вступали в полемику с комментаторами их высказываний, и, как правило, к хорошему это не приводило, а сил и энергии тратилось много. Нужно уметь себя контролировать, заведомо простить провокаторов и непрофессионалов, либо просто не читать комментарии», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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