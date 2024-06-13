Силаев: мой агент Дементьев говорил 4 года назад, что меня выберут первым на драфте НХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев заявил, что его агент Алексей Дементьев ещё четыре года назад пророчил ему выбор в первом раунде драфта НХЛ. На грядущем драфте российский игрок обороны является одним из фаворитов.

«Когда я встретил своего агента Алексея Дементьева четыре года назад, он сказал мне, что меня выберут в первом раунде. Я понятия не имел, о чём он говорил, но доверял тому, что он сказал. Ответ скоро придёт.

Мне повезло, что меня всегда окружали очень хорошие тренеры. Сначала это был Александр Данчишин, который сыграл очень важную роль в моей хоккейной карьере, потому что я мог поговорить с ним о чём угодно, и он давал дельные советы. Сейчас это Игорь Ларионов, он знает все аспекты игры», — цитирует Силаева пресс-служба НХЛ.