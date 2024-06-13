«Не любил баню и бег». Массажист «Авангарда» рассказал о тренировках Яромира Ягра

Легендарный массажист «Авангарда» Владимир Иванов рассказал о работе с чешским нападающим Яромиром Ягром во время его выступлений за омский клуб.

«Он очень рациональный. Нигде лишнего не сделает, всё для себя, знает свои слабые места. Допустим, сидит он с клюшкой, а к клюшке привязан диск 2-3 кг. И вот он со мной разговаривает, а кистью машет с этой клюшкой, времени не теряет. Интересно, что он баню не любил. Так, погреться заходил, не парился, как русские. Бегать ещё не любил, но у него плоскостопие. А вот велосипед много накручивал. Говорил, что в Америке вся подготовка через велосипед. У нас же старая школа – кроссы, кроссы, всевозможная на земле работа.

Но у него опыт – колоссальный. И он очень много общался с ребятами молодыми, особенно с Черепановым. После тренировки: «Лёша, пошли! Ты же в Нью-Йорк поедешь, а там тебя готовым ждут, чтобы сразу в основу». Уздечку на него — и сзади в сопротивление. Так Лёша пришёл в «Авангард», у него ножки тоненькие, а после Ягра там уже бедро наливалось, мне и мять уже его трудно было. Был мальчишка, а Яромир с ним годик поработал», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.