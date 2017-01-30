Чубаров: из-за эпидемии травм перед игрой срочно перетасовали звенья «Торпедо»

«Хорошая игра была сегодня. Единственный минус — начали не так, как планировали, не так агрессивно, мало играли в тело. В третьем периоде смогли добавить во всех компонентах. Это хорошая победа для нас.
Сегодняшний состав? У нас несколько ребят приболели, поэтому пришлось перед игрой в срочном порядке перетасовать звенья. Сегодня нам не хватило форвардов из-за эпидемии травм, и Ванька Вишневский играл впереди. Надеюсь, что все выздоровеют в скором времени и к следующей игре будут в строю», — передаёт слова Чубарова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
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