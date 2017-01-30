Вудкрофт: матч с «Йокеритом» был равным, а особую роль сыграли спецбригады

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги матча с «Йокеритом», который завершился со счётом 3:0.«Каждый раз, когда мы играем с «Йокеритом», — это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле. Мы знали, что эта игра будет тяжёлой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить своё лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.