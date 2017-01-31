Новотны: «Трактор» обескуражен своей игрой, нужно сильно прибавлять

Форвард «Трактора»высказался о текущем положении дел в команде. Челябинская команда проиграла 9 матчей из последних 12.«Конечно, в плане уверенности в матче со СКА (3:5) для меня было важно забить, набрать очки, но команда снова проиграла, поэтому причин для радости нет. Мы очень слабо провели январь, не играли как одна команда. Сейчас мы обескуражены своей игрой, и нужно сильно прибавлять, нужно менять игру полностью, если мы хотим чего-то добиться в плей-офф, если хотим быть угрозой для нашего соперника в плей-офф. В команде собрано много ветеранов, много лидеров, которые понимают, что нужно делать.Пожалуй, мы и сами немного удивлены, что остаемся четвёртыми в конференции, несмотря на неудачную серию. Но до этих 10 игр, в которых мы одержали только две победы, было ещё больше 40 матчей, и наше четвёртое место – это результат работы на протяжении всего сезона», — цитирует игрока «Р-Спорт».