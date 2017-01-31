Сведберг: многие любят во всём винить вратаря, но некоторые голы спорные

Вратарь «Салавата Юлаева»рассказал о положении дел в команде. Из последних 20 матчей уфимская команда проиграла 15. Текущая серия поражений достигла 7 матчей.«Мы хотим выигрывать матчи, но мы проигрываем. Сложная ситуация, мы должны играть лучше, и я должен играть лучше. Мы не можем сдаться. У нас много травмированных, но мы не должны зацикливаться на этом. Надо фокусироваться на следующей игре. Мы должны попадать в плей-офф. Если будут выходные, возможно, я съезжу домой, попытаюсь зарядиться энергией, но прямо сейчас это не имеет значения. Нам надо выиграть ближайшие матчи, и я думаю только об этом.Все игры отличаются друг от друга. И в конце оказывается, что мы не были достаточно хороши. Некоторые пропущенные нами голы были довольно спорными. Один такой гол был в Казани, если бы не он, мы бы могли выиграть тот матч. Потом в матче против «Витязя», как я думаю, один гол был после атаки на вратаря. И в итоге оказывается, что мы должны были играть лучше, я должен быть играть лучше. Вот так всё вместе и складывается, нет одной причины. Я знаю, что многие люди любят во всём винить вратаря. Конечно, я несу ответственность, но это только одна из причин.Конкуренция существует, и она должна существовать. Периодически Гаврилов играл лучше, и это было хорошо для команды, я рад за него, он нам сильно помогал. Сейчас я не достаточно хорош. От того, что я повторю это 10 раз, лучше не станет. Не имеет значения, что ты делал раньше, имеет значение, что ты делаешь сейчас.Критика? Это жизнь вратаря, это такая работа. Когда команда побеждает, ты получаешь много комплиментов, когда команда проигрывает, вратарь попадает под удар. У меня нет с этим проблем, просто так всё устроено. К некоторым вещам ты должен быть готов ментально и стараться играть хорошо в любом случае. Это всё, что может сделать вратарь. Мне не очень важно, что говорят про меня СМИ, но мне не всё равно, что думают болельщики. Они у нас фантастические, и, конечно, они злятся, когда мы проигрываем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.