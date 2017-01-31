Коннор Кэмерон возглавит «Медвешчак» после ухода Дуайера

Канадский специалистбудет главным тренером хорватского «Медвешчака», выступающего в КХЛ, после ухода Горди Дуайера, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.31 января «Медвешчак» объявил, что матч с московским «Динамо» станет последним для Дуайера на этом посту, после чего он станет главным тренером швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». 31-летний Кэмерон входил в тренерский штаб Дуайера.На сегодня в регулярном первенстве КХЛ «Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции и ещё не потерял шансы на выход в плей-офф.